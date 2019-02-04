Крым получит еще сотни миллиардов рублей на развитие

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил и подписал государственную программу по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьера.

«Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства», — заявил Дмитрий Медведев в ходе заседания с заместителями главы правительства.

Согласно документу, в ближайшие годы на развитие региона будет направлено 310 миллиардов рублей, которые уже заложены в бюджете. По мнению Дмитрия Медведева, реализация госпрограммы позволит решить все проблемы, мешающие развитию Крыма. Половина затрат придется на 2019 год.

Ранее, в конце прошлого года крымские власти обратились в правительство страны с просьбой выделить дополнительные 200 миллиардов рублей из бюджета государства в рамках ФЦП по развитию региона до 2022 года из-за того, что в программу были дополнительно внесены новые объекты.

Крым.Собака.Ru