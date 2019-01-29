В Крыму определили ТОП-10 самых дорогих апартаментов

Эксперты по недвижимости портала ЦИАН составили ТОП-10 самых дорогих апартаментов в Крыму, стоимость которых превышает 111 млн рублей. Об этом пишет РИА Крым .

По данным сервиса, на вторичном рынке в Крыму насчитывается более 8 тыс квартир и апартаментов, большая часть которых дешевле 5 млн рублей. К элитной недвижимости эксперты отнесли всего десяток квартир и апартаментов стоимостью от 111,44 млн до 182,41 млн рублей. Средний ценник в десятке составил 141,7 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра зафиксирована на уровне 408,2 тыс рублей.

Так лидером рейтинга самой дорогой недвижимости на вторичном рынке Крыма стал пентхаус в Приморском парке Ялты стоимостью 182,41 млн рублей. Он имеет площадь 322 кв м, оборудован тремя террасами, на одной из которых уставлена джакузи. Жилые помещения отделаны в классическом стиле. В качестве приятного бонуса – место для авто в подземном паркинге.

На втором месте – уникальные апартаменты в историческом комплексе Ялты "Вилла Елена" 1912 года постройки. Пентхаус с отделкой в классическом стиле, художественной росписью и эксклюзивной мебелью выставлен на продажу за 169,14 млн рублей. Площадь – 255 кв м.



А самая большая по площади элитная недвижимость располагается на ступеньку ниже — "бронзу" получают апартаменты площадью 584 кв м в жилом комплексе "Дача доктора Штейнгольца" в Алуште. Пентхаус с огромной террасой, отделкой в стиле современной классики, полным набором мебели и техники предлагают приобрести за 165,83 млн рублей.

На четвертой позиции располагается квартира стоимостью 156,96 млн рублей в Ялте. Это трехуровневый пентхаус с террасами, открытым бассейном и дизайнерской отделкой в современном стиле. Его площадь составляет 458 кв м.

Замыкает пятерку лидеров пентхаус в жилом комплексе в Приморском парке Ялты. Его площадь 250 "квадратов", он оформлен в классическом стиле с элементами художественной росписи на стенах. На террасе оборудована зона отдыха с джакузи и видами на море. Квартира оценена в 139,53 млн рублей.

