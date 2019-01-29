Гендиректор «Инкермана» возглавил Alma Valley

Генеральный директор крымского винодельческого предприятия «Инкерман» Сергей Лебедев возглавил винодельню Alma Valley. Об этом пишет РБК.

По данным издания, вместе с ним на новую работу перешли главный винодел Георгий Чичинадзе и директор по производству Валентин Маликов.

Об уходе топ-менеджеров Alma Valley стало известно в декабре прошлого года. Об этом рассказал экс-гендиректор предприятия Андрей Григорьев. Он и его команда проработали в Alma Valley около четырех лет, вместе с Григорьевым компанию покинули его заместитель Игорь Сердюк, директор по продажам Сергей Чигирин, директор по развитию Алексей Сапсай и главный бухгалтер Елена Клочко.



«В этом году продали больше 1 млн бутылок и выросли, несмотря на стагнацию рынка, почти что на 70% к 2017 году», — рассказал про результаты работы в Alma Valley Григорьев. Он отметил, что команда заложила стратегию развития Альминской долины и бренда Alma Valley, в прошедшем году она построила и запустила питомник саженцев. По его словам, у компании большие планы по развитию виноградников. Команда оставила проект «на повышательном тренде», заключил Григорьев.



Сергей Лебедев в ходе беседы с РБК не уточнил, какие задачи поставлены перед новой командой.



По словам Игоря Сердюка, команда топ-менеджеров была уволена. «Будем считать, что у нас закончился четырехлетний контракт, хотя мы не ожидали, что он закончится так быстро, если честно», — добавил он, выступая на пресс-конференции.



Как рассказал изданию источник в винодельческой отрасли, команда из «Инкермана» приняла предложение в Alma Valley, в том числе устав «от затянувшихся переговоров о продаже крымского предприятия», которая должна была состояться еще в декабре.