Гендиректор «Инкермана» возглавил Alma Valley
Генеральный директор крымского винодельческого предприятия «Инкерман» Сергей Лебедев возглавил винодельню Alma Valley. Об этом пишет РБК.
Генеральный директор крымского винодельческого предприятия «Инкерман» Сергей Лебедев возглавил винодельню Alma Valley. Об этом пишет РБК.
По данным издания, вместе с ним на новую работу перешли главный винодел Георгий Чичинадзе и директор по производству Валентин Маликов.
Об уходе топ-менеджеров Alma Valley стало известно в декабре прошлого года. Об этом рассказал экс-гендиректор предприятия Андрей Григорьев. Он и его команда проработали в Alma Valley около четырех лет, вместе с Григорьевым компанию покинули его заместитель Игорь Сердюк, директор по продажам Сергей Чигирин, директор по развитию Алексей Сапсай и главный бухгалтер Елена Клочко.
«В этом году продали больше 1 млн бутылок и выросли, несмотря на стагнацию рынка, почти что на 70% к 2017 году», — рассказал про результаты работы в Alma Valley Григорьев. Он отметил, что команда заложила стратегию развития Альминской долины и бренда Alma Valley, в прошедшем году она построила и запустила питомник саженцев. По его словам, у компании большие планы по развитию виноградников. Команда оставила проект «на повышательном тренде», заключил Григорьев.
Сергей Лебедев в ходе беседы с РБК не уточнил, какие задачи поставлены перед новой командой.
По словам Игоря Сердюка, команда топ-менеджеров была уволена. «Будем считать, что у нас закончился четырехлетний контракт, хотя мы не ожидали, что он закончится так быстро, если честно», — добавил он, выступая на пресс-конференции.
Как рассказал изданию источник в винодельческой отрасли, команда из «Инкермана» приняла предложение в Alma Valley, в том числе устав «от затянувшихся переговоров о продаже крымского предприятия», которая должна была состояться еще в декабре.
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