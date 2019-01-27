Из Крыма в Анапу запустят 4 пары пригородных поездов

После открытия железнодорожной части Крымского моста будут запущены пригородные поезда по маршруту Феодосия – Анапа. Об этом сообщает пресс-служба "Крымской железной дороги".

Планируется, что курсировать по указанному маршруту будут четыре пары пригородных поездов в сутки.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 года. Пассажирские поезда будут ходить по маршрутам Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

Также в ведомстве сообщили, что один из поездов по маршруту Москва - Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.