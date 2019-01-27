В столице наградили москвича, спасшего ребенка в Ялте

Мужчину, который за день до Рождества спас ребенка в Ялте, наградили часами от имени главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщают РИА Новости .

По данным издания, 6 января в Ялте штормовая волна сбросила с пирса в море 12-летнего мальчика. На помощь тонущему ребенку бросился звукорежиссер балетной труппы, приехавшей в город с гастролями, Кирилл Салов, который вытащил ребенка из ледяной воды.

Геройский поступок не остался незамеченным. 24 января в Москве постоянный представитель РК при президенте России Григорий Мурадов вручил мужчине наградные часы от главы Крыма Сергея Аксенова. Вице-премьер поблагодарил Кирилла Салова за то, что москвич не остался равнодушен к чужой беде.

“Вы настоящий человек и совершили по-настоящему доброе дело. Этот поступок теперь будет морально поддерживать вас и вашу семью в моменты, когда это будет необходимо”, — подчеркнул Георгий Мурадов.

В свою очередь Кирилл Салов рассказал, что награда от властей Республики стала для него приятной неожиданностью.

“Для меня это была приятная неожиданность, ведь о награде я не задумывался. Подарили наградные часы с гравировкой от Сергея Аксенова и благодарность, для меня это значимо и очень приятно”, — отметил Кирилл.