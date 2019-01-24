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В Крыму в разгар зимы распустились весенние цветы (фото)

Установившаяся теплая погода в Крыму привела к массовому распусканию цветов. В социальных сетях жители полуострова делятся фотографиями роз, ирисов и календулы.

Так жители Ялты поделились фотографиями весенних ирисов:

«Цветут ирисы в Ялте. В январе. Зима в самом разгаре!» - рассказывают жители города.

В Севастополе местная жительница выложила фото цветущих во дворах розах и календуле: «Как будто весна пришла раньше срока».

По прогнозам синоптиков, конец января в Крыму будет теплым – в ближайшие выходные дневная температура воздуха составит от 10 до 13 градусов выше нуля. Местами пройдет небольшой дождь. 

Ранее "Крым Sobaka.ru" сообщала, что в Крыму распустились первые подснежники.

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Автор: Yulia_Po
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