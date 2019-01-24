В Крыму в разгар зимы распустились весенние цветы (фото)

Установившаяся теплая погода в Крыму привела к массовому распусканию цветов. В социальных сетях жители полуострова делятся фотографиями роз, ирисов и календулы.

Так жители Ялты поделились фотографиями весенних ирисов: «Цветут ирисы в Ялте. В январе. Зима в самом разгаре!» - рассказывают жители города.

В Севастополе местная жительница выложила фото цветущих во дворах розах и календуле: «Как будто весна пришла раньше срока».