В Крыму в разгар зимы распустились весенние цветы (фото)
Установившаяся теплая погода в Крыму привела к массовому распусканию цветов. В социальных сетях жители полуострова делятся фотографиями роз, ирисов и календулы.
Так жители Ялты поделились фотографиями весенних ирисов:
«Цветут ирисы в Ялте. В январе. Зима в самом разгаре!» - рассказывают жители города.
В Севастополе местная жительница выложила фото цветущих во дворах розах и календуле: «Как будто весна пришла раньше срока».
По прогнозам синоптиков, конец января в Крыму будет теплым – в ближайшие выходные дневная температура воздуха составит от 10 до 13 градусов выше нуля. Местами пройдет небольшой дождь.
Ранее "Крым Sobaka.ru" сообщала, что в Крыму распустились первые подснежники.
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