Крымчане смогут увидеть затмение красной суперлуны

"Полное лунное затмение придется на 7.41 утра 21 января. Луна будет в 7 градусах над горизонтом – то есть очень низко. Пик затмения придется на 8.12. В этом случае наблюдать будет еще затруднительнее: угол составит уже только 4 градуса. Крым не в очень удачном месте для наблюдения этого явления. Если кто-то не будет спать, можно в 6.30 утра понаблюдать частичное лунное затмение – при условии хорошей погоды", — цитирует его «РИА Крым».



По словам астрофизика, наблюдать за ходом затмения лучше с возвышенности, где обзор не закрывают дома и деревья, при отсутствии светового "загрязнения" и с чистым горизонтом.



"На Луну попадает свет, который рассеивается атмосферой Земли, и, поскольку голубой свет сильнее поглощается, то на нее больше попадает красного спектра. При этом цвета бывают разные, они меняются, так как наша атмосфера всегда разная – все время меняются и оттенки цвета Луны", — рассказал Юрий Цап.



По словам ученого, явления суперлуния, когда ночное светило приближается к Земле, влияют на природу, увеличивая приливные силы в определенных частях планеты, могут даже привести к катастрофическим последствиям.

Полное затмение Луны будет первым и единственным в 2019 году. Наблюдать его смогут жители европейской части России, Европы, Африки и Америки. Крымчане смогут увидеть только конечную фазу этого явления.