Поезда в Крым могут пустить досрочно

Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста может произойти ранее намеченного срока. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять – мы несомненно попробуем это (запустить движение — ред.) сделать", — цитируют его РИА Новости.

По данным инфоцентра "Крымский мост", строители уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки по мосту через Керченский пролив. На восьми участках моста под железную дорогу погружено почти три тысячи свай, все свайные работы завершены.

Также параллельно со строительством железнодорожной части моста идет прокладка подходов к нему на крымском и таманском берегах — это 18 километровый участок в Крыму и 40-километровый на Тамани.

Напомним, по плану строителей, открытие движения поездов по железнодорожной части моста ожидается в декабре 2019 года.

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