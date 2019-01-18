В Крыму расцвели первые подснежники
В середине января в Крыму уже расцвели первые подснежники. Об этом пишет «Российская газета».
Пользователи соцсетей делятся фотографиями первоцветов, которые распустились на Южном берегу Крыма. Температура воздуха на ЮБК сейчас составляет около нуля градусов ночью и поднимается до +7 днем, а в горах Крыма лежит снег.
По словам заведующей лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Зинаиды Клименко, подснежники в январе для Крыма - типичное явление из-за теплого климата.
«Подснежники у нас всегда цветут рано, они даже зацветают в декабре. В этом году расцвели в январе. Это особенность климата на Южном берегу Крыма. У нас и розы до сих пор цветут. Температура воздуха у нас благоприятная для растений, климат средиземноморский. Мы ждем, конечно, Крещенских морозов, но обычно они не очень сильные», - рассказала специалист.
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