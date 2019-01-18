В Крыму расцвели первые подснежники

В середине января в Крыму уже расцвели первые подснежники. Об этом пишет «Российская газета» .

Пользователи соцсетей делятся фотографиями первоцветов, которые распустились на Южном берегу Крыма. Температура воздуха на ЮБК сейчас составляет около нуля градусов ночью и поднимается до +7 днем, а в горах Крыма лежит снег.

По словам заведующей лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Зинаиды Клименко, подснежники в январе для Крыма - типичное явление из-за теплого климата.

«Подснежники у нас всегда цветут рано, они даже зацветают в декабре. В этом году расцвели в январе. Это особенность климата на Южном берегу Крыма. У нас и розы до сих пор цветут. Температура воздуха у нас благоприятная для растений, климат средиземноморский. Мы ждем, конечно, Крещенских морозов, но обычно они не очень сильные», - рассказала специалист.

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