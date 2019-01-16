В Севастополь можно будет доехать, не заезжая в Симферополь

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» завершил укладку балок на путепроводе над Московским шоссе в районе Симферополя. Об этом заявил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.

«Балки пролетного строения уложены на путепроводе второй транспортной развязки пятого этапа «Тавриды», который позволит водителям двигаться в сторону Севастополя, не заезжая в город. Эта развязка обеспечит съезд транспорта в Симферополь и выезд с Киевской улицы на «Тавриду», - цитирует его пресс-служба минтранса.

По данным ведомства, путепровод над Московским шоссе состоит из четырех пролетов, на которые уложено 56 балок. На самой развязке ведется монтаж опор освещения и укрепление откосов земполотна. Работы на основном ходу «Тавриды» в районе развязки продолжатся после того, как будет выполнен перенос линии электропередач, и стабилизируется земляное полотно, перенасыщенное осадками, - подчеркнули в пресс-службе.

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