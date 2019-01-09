Крым ожидают обильные осадки и гололед

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды - синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь, туман и гололедицу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В связи с прохождением южного циклона днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Прогнозируется усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный, 20-25 м/с», — сообщили в МЧС.

Специалисты чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам быть внимательными на дорогах и по-возможности воздержаться от поездок. Транспорт лучше держать в гаражах или под навесом, а пешеходам советуют держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

Крым Sobaka.ru