Рождество в Крыму показали снежной анимацией (видео)

Крымская художница Ксения Симонова с помощью снега нарисовала встречу с Рождественским чудом. Ролик опубликован на ее персональном сайте .

Cнежная анимация для Ксении - новый жанр, открытый ею несколько лет назад. Декорациями к рождественской истории стал заснеженный крымский берег Черного моря.

«С Рождеством Христовым! Рождественская тематика не обязательно должна носить «лобовой» сюжет, она часто иносказательна. Важно одно: грядёт великий праздник, святая ночь, когда в мир пришёл Господь. Он пришёл маленьким, беззащитным существом, в нём не было ни гордости, ни желания покорять. Только любовь. Фильм полон снега... Мне это нравится», - поделилась художница.

По ее словам, в этом рождественском фильме ее окружали два бесконечно любимых компонента - снег и море.

«Мне очень хочется, чтобы эта маленькая работа порадовала вас. С Рождеством! Я хочу, чтобы вы все почувствовали, что в мир приходит Чудо. И всё не зря. Любите и будьте любимы!» - пожелала Ксения Симонова.

7 января в США стартует первый эфир мирового шоу талантов - конкурса среди победителей всех талант-шоу мира "America's Got Talent: Champions", в котором примет участие и крымская художница. Ее выступление состоится в пятом эфире шоу.

Крым Sobaka.ru