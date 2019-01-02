По дороге на Ай-Петри образовалась пробка (фото)
Утром 2 января в Крыму на автодороге к плато Ай-Петри образовалась серьезная пробка. Об этом пишет «Форпост-Севастополь».
По информации очевидцев, с 10 утра со стороны Ялты по направлению на Ай-Петри образовался серьезный затор. А со стороны Соколиного, уточняют очевидцы, на дороге сильный гололед.
«Видимо, весь Крым туда сегодня поехал», – пишут пользователи социальных сетей.
Те, кто уже на плато побывал, поделились рекомендациями для автомобилистов:
«Поднимался 01.01.2019 в 22:00 со стороны Ялты. Внизу был пост ДПС – всех «нюхали», проверяли документы. Авто – Hyundai Solaris. Резина – новая nokian nordman rs2 ( липучка ), без цепей. Подъем/спуск трудностей не вызвал. Было пару проблемных участков, если «прокладка» нормальная, ничего критичного. Но несколько раз попадалась встречка, на довольно узких местах приходилось съезжать с колеи, там снег рыхлый, довольно глубокий. На моно приводе и с низким клиренсом проблематично.
Считаю, что днем на пузотёрке лучше не соваться (про резину, думаю, и так понятно – дорога скользкая), т.к. движение будет интенсивней, а на обочине застрять на раз-два», – сообщил очевидец.
Фото: Погода на Ай-Петри
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