Утром 2 января в Крыму на автодороге к плато Ай-Петри образовалась серьезная пробка. Об этом пишет «Форпост-Севастополь».

По информации очевидцев, с 10 утра со стороны Ялты по направлению на Ай-Петри образовался серьезный затор. А со стороны Соколиного, уточняют очевидцы, на дороге сильный гололед. «Видимо, весь Крым туда сегодня поехал», – пишут пользователи социальных сетей.