Лучший пляж России приглашает на «Рождественский пикник»

В Ялте с 6 по 8 января на Массандровском пляже, ранее признанным лучшим в России, будет проходить «Рождественский пикник». Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Крыма.

«Уже вторую зиму организаторы приглашают всех ялтинцев и гостей города на набережную Массандровского пляжа вместе провести время и насладиться светлым праздником Рождества Христова. Кафе и рестораны комплекса, а также приглашенные «гастрономические» гости побалуют разнообразными блюдами на любой вкус и согревающими рождественскими напитками», - сказано в сообщении.

Музыкальные гости порадуют качественным душевным джазом и живым звуком, на небольшом дизайн-маркете можно будет купить подарки ручной работы от крымских мастеров.

Красочные фотозоны оставят на память у всех гостей незабываемые фотографии и впечатления.

Мероприятия от Массандровского пляжа всегда отличаются качеством и заряжают позитивным настроем надолго, это вкусные праздники волшебства и творчества – «Рождественский пикник» не исключение. Праздник, созданный для людей, которые любят жизнь и веселье, праздник для всей семьи!

В программе: 6 января и 8 января - вкусная еда и напитки от заведений Массандровского пляжа и гастрономических друзей.

7 января Рождественская праздничная программа:

- живая музыка в ритме Джаз;

- дизайн-маркет подарков;

- мастер-классы;

- вкусная еда и напитки от заведений Массандровского пляжа и гастрономических друзей.

Начало в 12.00, вход свободный.