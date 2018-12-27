В горах Крыма ожидается обильный снегопад

В четверг, 27 декабря, синоптики прогнозируют обильный снегопад в крымских горах, а также сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедицу. Об этом сообщается на сайте местного гидрометцентра.

В Симферополе, в пятницу, 28 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь, мокрый снег, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°.

В субботу в столице Крыма ожидается дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +3…+5°.

В воскресенье, 30 декабря, прогнозируется мокрый снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем 0…+2°.

В Севастополе, в последний рабочий день недели ожидается дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +5…+7°.

В субботу, 29 декабря также пройдут дожди. Ветер ночью западный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7°.

В воскресенье временами ожидается небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5º.