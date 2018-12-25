Трасса "Таврида" по направлению от Керчи до Севастополя готова на 50%. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на министра транспорта республики Сергея Карпова.

"Напомню, что строительство трассы "Таврида" ведется в две очереди. Первая очередь – это участок трассы от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении по одной полосе в каждую сторону – готова. Общая готовность всей трассы (все семь этапов от Керчи до Севастополя, 250 километров) составляет на сегодняшний день 50%", — рассказал чиновник.

По данным издания, рабочее движение по первой очереди дороги от Керчи до Симферополя протяженностью 190 километров будет открыто в ночь на 31 декабря.



Трасса "Таврида" – будущая главная транспортная магистраль Крыма – соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная дорога длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки.