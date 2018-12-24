Севастопольцев приглашают на открытие ледового катка

В центре Севастополя 29 декабря состоится открытие ледового катка с искусственным покрытием. Об этом сообщил глава управления культуры города Николай Краснолицкий.

Мероприятие начнется в 15.00 в Артбухте, на месте бывшей танцплощадки «Ивушка».

По словам чиновника, для продвижения популярности зимних видов спорта среди жителей города на участие в торжественной церемонии приглашены спортсмены городских федераций фигурного катания и хоккея.

Севастопольцев и гостей города ждет обширная развлекательная программа, частью которой станет показательный хоккейный матч между командами "Медведи" и "Черноморец". Также, перед гостями мероприятия выступят юные фигуристы и музыканты популярной в городе молодежной рок-группы.

Для самых маленьких зрителей в кинотеатре под шатром будет проведена демонстрация мультфильмов.

В правительстве рассказали, что площадь катка составит 228 кв.м., вмещать он будет около 40 человек. Вход и прокат коньков – бесплатный. Дежурить на льду будет инструктор. Представители правительства заверяют, что площадка в Артбухте будет оборудована удобными местами для переодевания коньков и скамейками для зрителей. Каток будет закрыт навесом от неблагоприятных погодных условий.