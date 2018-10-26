Аэропорт «Симферополь» меняет расписание

В указанный период из воздушной гавани рейсы будут выполнять 9 авиакомпаний по 15 направлениям. В аналогичном периоде 2017 года было 8 перевозчиков по 10 направлениям.



Количество рейсов в Москву увеличится до 20 перелетов в сутки. Также, самолеты будут летать в Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск.



Прямые рейсы из Симферополя в осенне-зимний период откроются в направлении Ижевска, Воронежа и Самары. Также будут открыты транзитные рейсы в Сургут, Нижневартовск, Омск и Тюмень. Дополнительно пассажирам будут доступны удобные трансферные стыковки на перелеты в Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.