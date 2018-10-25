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Стала известна дата начала отопительного сезона в Севастополе

Старт отопительного сезона в Севастополе намечен на 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Севтеплоэнерго».

Так, круглосуточно тепло получают ГБУЗС «Дом ребёнка» и ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Ночью отапливаются родильные дома №1 и №2, ГБУЗС «Городская больница №3», ГБУЗC «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», Медгородок «Хутор Пятницкого» (ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница»), «Общеобразовательная школа-интернат №1», ГБУЗС «Городская инфекционная больница».

По состоянию на 24 октября в городе работают 15 котельных, в том числе и на подачу горячей воды. К запуску отопления в жилых домах «Севастопольэнерго» готово, утвержден и составлен график поэтапного включения в работу котельных. Они будут запущены на основании распоряжения правительства Севастополя о начале отопительного сезона, которое намечено на 29 октября.

 

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Автор: Yulia_Po
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