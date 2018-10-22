В Севастополе для пешеходов оставят «послания» на асфальте
В Севастополе по инициативе местного ГИБДД на переходах появятся надписи на асфальте, которые будут призывать пешеходов соблюдать правила безопасного пересечения улиц. В частности, они напомнят людям о необходимости взять ребенка за руку, снять наушники и прекратить разговаривать по телефону.
«В ближайшие дни на асфальте перед пешеходными переходами будут нанесены надписи такого образца. Это делается совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры», – сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Любовь Волкова.
Эти мероприятия будут проводиться в рамках месячника безопасности дорожного движения, который проходит в Севастополе с 19 октября по 19 ноября. Кроме того сотрудники ГИБДД увеличат число рейдов по выявлению нарушений ПДД и массовых мероприятий для разъяснения правил поведения на дорогах для пожилых людей и родителей школьников.
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