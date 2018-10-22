В Севастополе для пешеходов оставят «послания» на асфальте

«В ближайшие дни на асфальте перед пешеходными переходами будут нанесены надписи такого образца. Это делается совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры», – сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Любовь Волкова.



Эти мероприятия будут проводиться в рамках месячника безопасности дорожного движения, который проходит в Севастополе с 19 октября по 19 ноября. Кроме того сотрудники ГИБДД увеличат число рейдов по выявлению нарушений ПДД и массовых мероприятий для разъяснения правил поведения на дорогах для пожилых людей и родителей школьников.