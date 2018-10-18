Крымчан приглашают на фестиваль «Большая Севастопольская тропа-2018»
В Севастополе с 19 по 21 октября возле Скалы Парус (49 км Ялтинского шоссе) состоится фестиваль «Большая Севастопольская тропа-2018». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
В программе фестиваля запланировано лазерное шоу, выступления музыкальных бэндов (группы «Пилот», «Джинн»), интерактивы и конкурсы, а также мастер-классы по ориентированию, спелеологии, альпинизму и скалолазанию. Кроме того, гостей мероприятия ожидает слеклайн, роупджампинг и скоростной подъем на веревке.
На период проведения фестиваля между Севастополем (остановка «Пятый километр») и скалой Парус ежедневно с 9 утра каждые 30 минут зрителей будут перевозить автобусы.
Мероприятие проводит «Центр развития туризма» при поддержке правительства Севастополя и департамента спорта и туризма Москвы, вход свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.