Крымчан приглашают на фестиваль «Большая Севастопольская тропа-2018»

В программе фестиваля запланировано лазерное шоу, выступления музыкальных бэндов (группы «Пилот», «Джинн»), интерактивы и конкурсы, а также мастер-классы по ориентированию, спелеологии, альпинизму и скалолазанию. Кроме того, гостей мероприятия ожидает слеклайн, роупджампинг и скоростной подъем на веревке.



На период проведения фестиваля между Севастополем (остановка «Пятый километр») и скалой Парус ежедневно с 9 утра каждые 30 минут зрителей будут перевозить автобусы.



Мероприятие проводит «Центр развития туризма» при поддержке правительства Севастополя и департамента спорта и туризма Москвы, вход свободный.