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Крымчан приглашают на фестиваль «Большая Севастопольская тропа-2018»

В Севастополе с 19 по 21 октября возле Скалы Парус (49 км Ялтинского шоссе) состоится фестиваль «Большая Севастопольская тропа-2018». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

В программе фестиваля запланировано лазерное шоу, выступления музыкальных бэндов (группы «Пилот», «Джинн»), интерактивы и конкурсы, а также мастер-классы по ориентированию, спелеологии, альпинизму и скалолазанию. Кроме того, гостей мероприятия ожидает слеклайн, роупджампинг и скоростной подъем на веревке.

На период проведения фестиваля между Севастополем (остановка «Пятый километр») и скалой Парус ежедневно с 9 утра каждые 30 минут зрителей будут перевозить автобусы.

Мероприятие проводит «Центр развития туризма» при поддержке правительства Севастополя и департамента спорта и туризма Москвы, вход свободный.

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Автор: Yulia_Po
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