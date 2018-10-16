Севастопольцев приглашают на концерт ко Дню гимна города
Культурный комплекс «Корабел» и общественная организация «Наш Севастополь» приглашают горожан на праздничный концерт, посвященный Дню гимна Севастополя. Об этом сообщают местные СМИ.
В ходе мероприятия для жителей и гостей города прозвучат песни о городе-герое, флоте, моряках. Также перед собравшимися выступит заслуженный деятель искусств АРК, композитор, участник массового исполнения гимна на стадионе флота 17 октября 1954 года Яков Маркович Машарский.
Завершится празднование исполнением гимна Севастополя зрителями и участниками мероприятия.
Концерт будет проходить на концертной площадке «Ракушка» 17 октября в 17 часов.
Песня «Легендарный Севастополь» была написана в 1954 году по просьбе моряков-черноморцев к 100-летию Первой обороны города композитором Вано Мурадели и поэтом Петром Градовым. Решением городского совета от 29 июля 1994 года она была официально утверждена гимном города.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.