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Севастопольцев приглашают на концерт ко Дню гимна города

Культурный комплекс «Корабел» и общественная организация «Наш Севастополь» приглашают горожан на праздничный концерт, посвященный Дню гимна Севастополя. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе мероприятия для жителей и гостей города прозвучат песни о городе-герое, флоте, моряках. Также перед собравшимися выступит заслуженный деятель искусств АРК, композитор, участник массового исполнения гимна на стадионе флота 17 октября 1954 года Яков Маркович Машарский.

Завершится празднование исполнением гимна Севастополя зрителями и участниками мероприятия.
Концерт будет проходить на концертной площадке «Ракушка» 17 октября в 17 часов.

Песня «Легендарный Севастополь» была написана в 1954 году по просьбе моряков-черноморцев к 100-летию Первой обороны города композитором Вано Мурадели и поэтом Петром Градовым. Решением городского совета от 29 июля 1994 года она была официально утверждена гимном города.

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Автор: Yulia_Po
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