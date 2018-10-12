В Севастополе открывается торговый центр

В сентябре управление МЧС по г.Севастополю выдало заключение об устранении ранее выявленных нарушений пожарной безопасности, после чего судом было вынесено положительное решение. На его обжалование законом было отведено 10 дней. По данным службы судебных приставов, для открытия торгового центра необходимости в получении специального решения нет.

Как сообщил местному изданию ForPost сотрудник одного из магазинов торгового центра, здание должно быть открыто сегодня во второй половине дня.



Ранее Sobaka.ru сообщала: МЧС Крыма предупреждает о надвигающемся на полуостров трехдневном шторме.