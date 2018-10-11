В Крым идет трёхдневный шторм
В пятницу, 12 октября в Крыму прогнозируется резкое усиление ветра, непогода продлится до воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 12 октября, сутки 13 и 14 октября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с".
Специалисты МЧС призывают жителей и гостей Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде:
- закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закрыть окна и балконы;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать по телефонам экстренных служб.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.