В Крым идет трёхдневный шторм

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 12 октября, сутки 13 и 14 октября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с".



Специалисты МЧС призывают жителей и гостей Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде:



- закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закрыть окна и балконы;



- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;



- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;



- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать по телефонам экстренных служб.