В Севастополе заработает первый федеральный банк

«Недавно мы подписали соглашение с электронной площадкой коммерческого банка "Держава" в сфере получения банковских гарантий и других видов кредитных продуктов. То есть это фактически первый федеральный банк, который будет осуществлять работу на территории полуострова и в городе Севастополе», – сказал Ехалов.



По информации директора Корпорации Дмитрия Куркова, банк будет выступать в качестве площадки, на которой будут работать другие материковые финансовые организации:



«Банк "Держава" исполняет две функции, он является гарантом, и он является оператором. То есть он к этой площадке подключает другие банки. И эти услуги предоставляются рядом банков. Поступает заявка, её оценивают в банке-участнике, котируют эту заявку, а дальше, что называется, надо "подружить" банк и клиента», – рассказал Курков.



Напомним, после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, западные страны ввели в отношении государства экономические санкции. В результате на территории полуострова не работает ни одно крупное финансовое учреждение. Банковскую систему представляют два ключевых игрока – Банк «Россия» и РНКБ, а также более мелкие банки.