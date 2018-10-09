Маршрут "Князя Владимира" могут продлить до Абхазии

В ходе рабочей встречи властей Сочи с делегацией Абхазии, представители республики подтвердили готовность принимать в своем порту круизные лайнеры, которые будут следовать из российского курорта. Правда для этого в морском порту республики придется укрепить и углубить дно, построить комфортный для туристов причал, а также разработать технические задания по обеспечению транспортной безопасности.

Ожидается, что реконструкция порта будет завершена уже к началу следующей навигации:



"Работу над благоустройством абхазские специалисты готовы начать сразу после того, как данный вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне в обоих государствах. Следующую встречу будущие партнеры проведут на территории Абхазии", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено 11 июня 2017 года. Первый рейс совершил лайнер "Князь Владимир", отправившийся в недельное путешествие. В 2017 году теплоход совершил 18 рейсов, в которых побывали 5 тысяч пассажиров.