«Яндекс» разместил панорамные фото Крымского моста

Специалисты поисковика также сняли панорамные фото автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи и Таманского полуострова, а также трассы А-290 до станицы Старотитаровская в Краснодарском крае.



Со стороны Крыма на съезде с автоподхода "Яндекс.Карты" показывают панорамы дороги Керчь – Феодосия – Симферополь, сделанные в 2016 году. Снимки дают представление о состоянии магистрали до начала строительства трассы "Таврида".

Напомним, Крымский мост был запущен в мае 2018 года. Практически сразу по нему открылось движение автомобилей и пассажирских автобусов. А уже с 1 октября текущего года по мосту поехали первые грузовики. В декабре 2019 года планируют пустить железнодорожный транспорт.