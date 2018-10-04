Крымские яблоки приятно удивили норвежцев

По словам чиновника, иностранные гости посетили одно из сельхозпредприятий Симферопольского района и получили благоприятные впечатления об этом производстве:



«Были в саду, где очень хороший урожай, в фруктохранилище. Норвежцы приятно удивлены вкусом яблок и их хранением по современной голландской технологии. Они ходили по саду, рвали яблоки. Им очень понравились крымские яблоки, они сказали, что у них такого в Норвегии нет», — рассказал Гемпель.



Норвежская делегация находится на полуострове с шестидневным визитом. В ее состав входят научные деятели, представители сферы сельского хозяйства, предпринимательства, общественники. Программой запланированы обширные встречи и поездки по крымским регионам.