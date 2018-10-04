Крымские яблоки приятно удивили норвежцев
Делегация из Норвегии в ходе посещения крымских садов удивилась вкусу яблок, а также и способу их хранения. Об этом сообщают РИА Крым со ссылкой на главу комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
По словам чиновника, иностранные гости посетили одно из сельхозпредприятий Симферопольского района и получили благоприятные впечатления об этом производстве:
«Были в саду, где очень хороший урожай, в фруктохранилище. Норвежцы приятно удивлены вкусом яблок и их хранением по современной голландской технологии. Они ходили по саду, рвали яблоки. Им очень понравились крымские яблоки, они сказали, что у них такого в Норвегии нет», — рассказал Гемпель.
Норвежская делегация находится на полуострове с шестидневным визитом. В ее состав входят научные деятели, представители сферы сельского хозяйства, предпринимательства, общественники. Программой запланированы обширные встречи и поездки по крымским регионам.
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