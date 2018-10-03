Исторический бульвар в Севастополе ждет масштабная реконструкция
В Севастополе в ближайшее время закроют на реконструкцию Исторический бульвар. Об этом рассказал директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.
По его словам, основная часть работ пройдет в 2019 году, сдача объекта запланирована на 2020 года. Для проведения реконструкции потребуется 500 млн рублей.
Музей «Панорама обороны Севастополя 1853-1856 гг» будет работать максимально возможное время:
«Постараемся сделать пребывание туристов в «Панораме» максимально безопасным. Но часть территории мы будем ограждать, закрывать, ограничивая посещение, потому что это небезопасно», – сказал Мусиенко.
В ходе работ планируется реставрация всех памятников, восстановление орудийных батарей левого и правого фасов 4-го бастиона, музеефикация подземно-минной галереи, обустройство площадок для исторических реконструкций, расширение выставочных площадей, воссоздание малых архитектурных форм, реконструкция существующих зданий, замена инженерных сетей, установка системы полива травы.
Пресс-служба музея отмечает, что это будет самая масштабная реконструкция за последние 70 лет.
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