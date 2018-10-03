Исторический бульвар в Севастополе ждет масштабная реконструкция

По его словам, основная часть работ пройдет в 2019 году, сдача объекта запланирована на 2020 года. Для проведения реконструкции потребуется 500 млн рублей.



Музей «Панорама обороны Севастополя 1853-1856 гг» будет работать максимально возможное время:

«Постараемся сделать пребывание туристов в «Панораме» максимально безопасным. Но часть территории мы будем ограждать, закрывать, ограничивая посещение, потому что это небезопасно», – сказал Мусиенко.



В ходе работ планируется реставрация всех памятников, восстановление орудийных батарей левого и правого фасов 4-го бастиона, музеефикация подземно-минной галереи, обустройство площадок для исторических реконструкций, расширение выставочных площадей, воссоздание малых архитектурных форм, реконструкция существующих зданий, замена инженерных сетей, установка системы полива травы.



Пресс-служба музея отмечает, что это будет самая масштабная реконструкция за последние 70 лет.