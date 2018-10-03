Ялтинское кольцо в Севастополе станет двухуровневым
На въезде в Севастополь при пересечении с новой федеральной трассой "Таврида построят три транспортные развязки, при этом Ялтинское кольцо будет реконструировано. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
«У нас проектируется строительство нескольких новых развязок, которые мы включим в восьмой этап трассы "Таврида". Он уже вошел в ФЦП и будет сдан одновременно с трассой "Таврида". Это развязки на улице Хрусталева, шоссе Генерала Моргунова и Генерала Острякова», — заявил глава города.
Строительство развязок, по словам Овсянникова, необходимо для того, чтобы избежать пробок, так как трасса "Таврида" будет приводить в одну из наиболее загруженных частей города. Также власти планируют реконструировать Ялтинское кольцо и сделать его двухуровневым.
Напомним, трасса «Таврида» соединит Крымский мост с населенными пунктами полуострова. Рабочее движение на первой очереди объекта запланировано на декабрь. Ввод в эксплуатацию всего участка трассы ожидается в декабре 2020 года.
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