Ялтинское кольцо в Севастополе станет двухуровневым

«У нас проектируется строительство нескольких новых развязок, которые мы включим в восьмой этап трассы "Таврида". Он уже вошел в ФЦП и будет сдан одновременно с трассой "Таврида". Это развязки на улице Хрусталева, шоссе Генерала Моргунова и Генерала Острякова», — заявил глава города.



Строительство развязок, по словам Овсянникова, необходимо для того, чтобы избежать пробок, так как трасса "Таврида" будет приводить в одну из наиболее загруженных частей города. Также власти планируют реконструировать Ялтинское кольцо и сделать его двухуровневым.



Напомним, трасса «Таврида» соединит Крымский мост с населенными пунктами полуострова. Рабочее движение на первой очереди объекта запланировано на декабрь. Ввод в эксплуатацию всего участка трассы ожидается в декабре 2020 года.