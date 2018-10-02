Поезда смогут перевозить по Крымскому мосту 14 млн человек в год

"Крымский мост обеспечит возрождение Крымской железной дороги… Пропускная способность нового транспортного перехода и подходов к нему предусматривает пропуск 47 пар поездов в сутки: 12 грузовых и 35 пассажирских. Это позволит перевозить 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год", — рассказали в ведомстве.



Местные власти ожидают, что запуск движения грузовых автомобилей и поездов по Крымскому мосту существенно улучшит обеспеченность полуострова стройматериалами. Это позволит в оптимальные сроки завершить строительство социально-значимых объектов. Также представители министерства уверены, что транспортная доступность позволит развиваться Крыму на новом качественном уровне.

Напомним, 1 октября открылось движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту, в первые часы по нему проехало более 700 большегрузов. Железнодорожную часть сооружения планируют открыть в декабре 2019 года.

Ранее Sobaka.ru также сообщала, что движение судна на воздушных крыльях "Комета" между Севастополем и Ялтой приостановлено до весны следующего года.