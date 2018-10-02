Представители вуза отмечают, что костяной рельеф такой сохранности и качества исполнения на территории Боспорского царства найден впервые за 200 лет.



В ходе раскопок археологи исследовали северную крепостную стену античного города, возраст которой относится ко второй половине IV – началу III вв. до н.э. В центральной части поселения обнаружили постройки VI-I вв. до н.э. Также, в районе квартала к югу от стены в верхних культурных слоях была выявлена раннесредневековая постройка с большой каменной печью.