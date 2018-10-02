В Крыму нашли уникальную статуэтку древнего бога молчания
Во время раскопок античного города Тиритака в южной части Керчи археологи обнаружили статуэтку древнегреческого бога молчания Гарпократа. Датируется она I веком до н.э. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Нашли статуэтку члены Боспорской археологической экспедиции Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ, а также Центра археологических исследований фонда "Деметра". Находка представляет собой костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией. Бог молчания изображен в обнаженном виде с рогом изобилия в руках. Кроме того на статуэтке содержатся два сатира с атрибутами и гусь.
Представители вуза отмечают, что костяной рельеф такой сохранности и качества исполнения на территории Боспорского царства найден впервые за 200 лет.
В ходе раскопок археологи исследовали северную крепостную стену античного города, возраст которой относится ко второй половине IV – началу III вв. до н.э. В центральной части поселения обнаружили постройки VI-I вв. до н.э. Также, в районе квартала к югу от стены в верхних культурных слоях была выявлена раннесредневековая постройка с большой каменной печью.
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