В Севастополе планируют выращивать трюфели

Севастопольский предприниматель Александр Епишин два года жил в Италии, где впервые попробовал трюфель. Тогда же у него появилась бизнес-идея по выращиванию грибов в Крыму.



С 2005 года предприниматель посадил более 1000 грибниц на территории полуострова. Мужчина намерен арендовать участок в лесу в окрестностях Севастополя и открыть на нем ферму по выращиванию грибов.



По его мнению, выращивать трюфель здесь можно в больших количествах. Также Александр Епишин планирует организовывать для туристов охоту на деликатесные грибы с помощью собак: «Собака выбирает только спелые грибы. Зеленые, те которые без запаха, она не трогает», — поясняет предприниматель.



Трюфели – грибы клубневидной формы темно-коричневого или черного цвета. Растут обычно в лиственных лесах под землей. Считаются деликатесом и являются самым дорогим видом грибов в мире - их цена может достигать нескольких тысяч долларов за 1 кг. По вкусу напоминают сильно прожаренные семечки или грецкие орехи, обладают выраженным специфическим ароматом.

Напомним, крымские шеф-повара рассказали об особенностях использования трюфелей в своих блюдах.