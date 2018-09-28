Началась реконструкция набережной в Симеизе - пляж увеличится в 20 раз

На период реконструкции набережная будет огорожена. Из-за этого в 2019-2020 гг. отдыхающим придется пользоваться соседними пляжами в районе скалы Панеа и в районе гостиницы «Ассоль».



В ходе работ будут построены два наземных 40-метровых и четыре подводных волнореза длиной от 35 до 75 метров, новая 120-метровая ступенчатая волноотбойная стену, а также будет обустроена защитная берма из крупного камня. Эти сооружения будут препятствовать размытию пляжа.



Кроме того, контрактом предусмотрена установка лестничного схода и пандуса для спуска к морю, отсыпка галечного пляжа, а также полная замена покрытия самой 400-метровой набережной.



В результате реконструкции площадь пляжа увеличится с существующих 350 кв м до 8 тысяч, что сделает отдых в поселке более комфортным и послужит привлечению большего числа туристов. Установка объектов торговли и общественного питания на обновленной набережной не планируется, поэтому гости поселка смогут без помех насладиться местными морскими и горными пейзажами.