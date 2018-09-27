В Крыму запущен обратный отсчет до 100-летия «Артека»
В рамках III Международного образовательного форума, проходящего в Крыму, запустили обратный отсчет до векового юбилея Международного детского центра "Артек", который будет отмечаться в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
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Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
В ходе церемонии открытия форума был запущен обратный отсчет до 100-летия "Артека", которое будет отмечаться в 2025 году. Юбилейные часы, согласно олимпийской традиции, были заведены за семь лет до знаменательного события представителями всех лагерей "Артека.
В нынешнем году тему форума определяет ребенок и его место в будущем мире: «Поколение Z: Как будущим взрослым строить настоящее будущее?». Форум объединил в повестке вопросы о том, как технологии и рынок труда меняют образование и тему социально-экономического проектирования.
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Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
III Международный образовательный форум, который в этом году проходит под новым названием «Артек - столица будущего», объединил артековцев и почти полторы тысячи взрослых участников из различных регионов страны, а также иностранных гостей. В их числе - профессионалы образования, ученые и разработчики перспективных технологий, представители крупнейших брендов, известные медиаменеджеры. Впервые полноправными участниками дискуссий о перспективах образования станут дети. Они представят свое мнение о том, как должно быть устроено образовательное пространство, какими будут отношения ученика и учителя, и как будет выглядеть школа спустя десятилетия.
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