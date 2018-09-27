В Крыму запущен обратный отсчет до 100-летия «Артека»

III Международный образовательный форум, который в этом году проходит под новым названием «Артек - столица будущего», объединил артековцев и почти полторы тысячи взрослых участников из различных регионов страны, а также иностранных гостей. В их числе - профессионалы образования, ученые и разработчики перспективных технологий, представители крупнейших брендов, известные медиаменеджеры. Впервые полноправными участниками дискуссий о перспективах образования станут дети. Они представят свое мнение о том, как должно быть устроено образовательное пространство, какими будут отношения ученика и учителя, и как будет выглядеть школа спустя десятилетия.