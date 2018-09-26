В центре Севастополя за пять лет построят оперу и музей

В районе Артиллерийской и Карантинной бухт будет возведен целый ряд объектов. Так, в случае успешной реализации проекта в городе федерального значения появится музейный комплекс, театр оперы и балета, концертный зал, высшая школа театрального и музыкального искусства, музей обороны города 1941-1942 годов, хореографическое училище, а также общежития для студентов и преподавателей.



Под строительство объектов культуры власти предоставят в аренду без торгов три земельных участка общей площадью 18,3 га в районе мыса. По словам заместителя губернатора города Юрия Кривова, сейчас ведутся геологические изыскания. Разработка технического задания и предпроектная работа продлится около полутора лет, затем начнется строительство объектов.



Предварительно, на реализацию проекта понадобится около 25 млрд рублей. Инвестором выступает фонд "Национальное культурное наследие", в состав учредителей которого входят Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.