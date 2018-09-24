В конце сентября по Крымскому мосту пустят движение грузовиков
На автоподходах к Крымскому мосту 23 сентября открылось полноценное движение автомобилей по четырем полосам дороги. Через неделю, 30 сентября, ожидается запуск движения грузового транспорта. Об этом сообщает "Российская газета".
На автоподходах к Крымскому мосту завершилась укладка верхнего слоя асфальта. Таким образом, завершился последний этап перед запуском движения грузовиков по мосту.
В пятницу асфальтобетон уложили на всех четырех полосах. Осталось только украсить многослойный дорожный торт «вишенкой» — разметкой из термопластика со светоотражающими элементами.
Как пишет издание, автоподход к Крымскому мосту — первая в России дорога, где применяется асфальтобетонная смесь, запроектированная по принципам американской системы Superpave. Технология предусматривает оптимальное сочетание элементов покрытия в зависимости от условий на конкретном участке дороги.
Ожидается, что автоподход и продолжающая его трасса «Таврида» выдержат нагрузку, которую уже испытывает на себе Крымский мост. В частности в июле-августе по нему ежедневно проезжали в среднем 20 тысяч автомобилей. С 30 сентября планируется, что по мосту будут проезжать до 2500 грузовых автомобилей в сутки. Паромами Керченской переправы будут переправляться опасные и горючие грузы.
Напомним, после запуска моста обсуждается возможность снижения цен на продукты в Крыму. Именно издержками Керченской переправы торговые сети объясняли высокую стоимость товаров на полуострове.
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