В Севастополе пройдет световой спектакль об истории города

В ближайшие выходные в Севастополе впервые состоится международный фестиваль "Круг света». Об этом ТАСС собщила президент коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля Татьяна Лифантьева.

"Мы привезем фестиваль "Круг света" в Севастополь 22 и 23 сентября. 20-минутное шоу будет идти в цикличном режиме с 19 до 22 часов на фасаде здания дворца пионеров", - рассказала она.



Севастопольцы увидят историю родного города от античного Херсонеса через форпост Российской империи на Черном море до наших дней. Во второй части светового шоу оживут cобытия из известных музыкальных произведений о Севастополе: "Севастопольский вальс", "Пусть качает", "По морям, по волнам" и другим. Завершится субботнее представление десятиминутным фейерверком.