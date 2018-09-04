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В Севастополе установлен новый мировой рекорд

Александр Бендиков - инженер-механик из Беларуси - установил в Севастополе новый мировой рекорд. Его включили в Книгу рекордов Гиннесса – передают Примечания.

Рекорд изобретательного инженера заключается в создании уникальной конструкции: он сложил увесистый штабель гвоздей на одном единственном.

Это не первый рекорд беларуса: до этого мужчина разместил 1063 пластинки домино на одной костяшке.

Александр Бендиков семь раз становился рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

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Автор: Yulia_Po
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