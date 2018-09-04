В Севастополе установлен новый мировой рекорд

Александр Бендиков - инженер-механик из Беларуси - установил в Севастополе новый мировой рекорд. Его включили в Книгу рекордов Гиннесса – передают Примечания.

Рекорд изобретательного инженера заключается в создании уникальной конструкции: он сложил увесистый штабель гвоздей на одном единственном.