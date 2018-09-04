В Севастополе установлен новый мировой рекорд
Александр Бендиков - инженер-механик из Беларуси - установил в Севастополе новый мировой рекорд. Его включили в Книгу рекордов Гиннесса – передают Примечания.
Рекорд изобретательного инженера заключается в создании уникальной конструкции: он сложил увесистый штабель гвоздей на одном единственном.
Это не первый рекорд беларуса: до этого мужчина разместил 1063 пластинки домино на одной костяшке.
Александр Бендиков семь раз становился рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.
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