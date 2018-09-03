В сафари-парке лев Филя напал с ласками на машину туристов (видео!)

Ласковый и любвеобильный лев Филя запрыгнул в гольф-кар с туристами прямо во время экскурсии. Видео разместила на сервере Youtube пресс-служба сафари-парка Тайган.

Хищник уселся на переднее сидение, подвинув водителя - директора парка Олега Зубкова, после чего начал ластиться к нему.

Далее лев пересел к остальным пассажирам и не преминул возможностью облизать любопытных туристов. Гости парка охотно снимали шоу на смартфоны.