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В сафари-парке лев Филя напал с ласками на машину туристов (видео!)

Ласковый и любвеобильный лев Филя запрыгнул в гольф-кар с туристами прямо во время экскурсии. Видео разместила на сервере Youtube пресс-служба сафари-парка Тайган.

Хищник уселся на переднее сидение, подвинув водителя - директора парка Олега Зубкова, после чего начал ластиться к нему.  

Далее лев пересел к остальным пассажирам и не преминул возможностью облизать любопытных туристов. Гости парка охотно снимали шоу на смартфоны.

Сафари-парк "Тайган" расположен в Белогорском районе Крыма и является крупнейшим питомником львов в Европе.

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Автор: Yulia_Po
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