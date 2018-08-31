Величие без границ: в сети появились съемки Крымского моста с квадрокоптера
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фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
На сервере Youtube появился видеоролик со съемками Крымского моста с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера – сообщает «Керчь Инфо».
Белоснежные арки моста на фоне синего моря, бесконечный поток автомобилей, футуристические конструкции – все это создает ощущение нереальности происходящего на видео и напоминает кадры из графичного кинофильма.
Съемка с квадрокоптера дает почувствовать масштаб архитектурного творения - его объем и величие.
Видео предоставил инфоцентр «Крымского моста».
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