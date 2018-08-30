18+

В Симферополе назвали улицу именем Владимира Высоцкого

В пгт Грэсовский (Симферополь) появилась улица Владимира Высоцкого. Решение о переименовании приняли на сессии городского совета 30 августа - сообщает «Комсомольская правда. Крым». 

Для других улиц крымской столицы утвердили названия в честь городов России и турецких крымско-татарских имен.

«В микрорайоне Луговое-2 появятся улицы Томская, Ярославская, Костромская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Красноярская, Белгородская, Иркутская, Новгородская и Калининградская. Решением сессии также утверждены названия новых улиц в микрорайоне Белое-5, в их числе Васильковая, Ромашковая, Наврез, Буллюр, АсанаРефатова, Синапная, Фидан, Февзи Билялова, Алмалы, Мераба, Къамаджы, Эфсане, Кениш», - отметили в пресс-службе администрации Симферополя.

Комментарии (0)
Автор: Yulia_Po
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров