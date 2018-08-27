Фестиваль вина и гастрономии в Крыму признан лучшим в России

Лучшим гастрономическим событием в области событийного туризма России стал фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест» - сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Проект стал лауреатом I степени на V Всероссийском конкурсе в области событийного туризма. Его организатор - министерство культуры РФ.

Конкурс проходил в Республике Карелия с 23 по 25 августа.

"Мы видим большие перспективы Крыма в развитии событийного туризма в целом. Уже этим летом Крым был признан самым событийным регионом России, но и осенью, и зимой мы продолжим удивлять. Например, в прошлом году популярность первого гастрономического фестиваля вина и гастрономии "Ноябрьфест" вывел Крым в лидеры по отдыху россиян в ноябре", — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В этом году фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" пройдет в Крыму 2-4 ноября.