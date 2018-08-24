В Севастополе хотят запустить фабрику, которая будет производить 40 тонн мороженого в сутки

На территории индустриального парка в Севастополе планируется разместить крупную фабрику по производству мороженого. Проект завода представил гендиректор компании, готовой вложить деньги в производство, Павел Сильванович - передает портал “Объектив”.

Он отметил, что фирма готова инвестировать в фабрику 500 млн рублей. Мощность производства составит 40 тонн мороженого в сутки.

По мере выхода на проектную мощность инвестор планирует трудоустроить на фабрике 400 человек со средней зарплатой 25-30 тыс рублей в месяц. Срок окупаемости фабрики - пять лет.

Для реализации проекта компания потребует земельный участок от 3 до 3,5 га и подведенные коммуникации: вода, электроэнергия, газ.

Молоко частично будут закупать у местных фермеров.

“Начать строительство необходимо не позднее первого квартала 2019 года. Ввод в эксплуатацию – первое полугодие 2020 года” - подчеркнул Сильванович.

В компании намерены занять 20% рынка мороженого в Крыму, и большую часть продукции поставлять на материковую Россию.

За счет логистики инвестор пообещал самые привлекательные цены на мороженое в регионе. Директор департамента экономического развития правительства Севастополя Андрей Саносян заверил Сильвановича в поддержке фабрики.