Разрешается покидать дом для похода в магазин и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Ограничения не распространяются на медработников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей и сотрудников других служб, обеспечивающих общественную безопасность.

Среда, 1 апреля, станет переходным днем: штрафовать никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Подобные меры введены уже более чем в 50 регионах России.

Сегодня же на границе Севастополя и Крыма были установлены посты для проверки всего въезжающего транспорта: водителям и пассажирам мерили температуру и просили заполнить анкеты, где необходимо ответить на вопросы о цели визита в город, месте пребывания и объяснить, почему человек покинул свое место самоизоляции

На 31 марта в Севастополе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Крыму - 16.