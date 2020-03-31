Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции подписал указ, обязывающий граждан не покидать места проживания (пребывания), - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Исключения составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаи следования к месту работы.
В Севастополе с 1 апреля вводится режим полной самоизоляции граждан
Разрешается покидать дом для похода в магазин и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
Ограничения не распространяются на медработников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей и сотрудников других служб, обеспечивающих общественную безопасность.
Среда, 1 апреля, станет переходным днем: штрафовать никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.
Подобные меры введены уже более чем в 50 регионах России.
Сегодня же на границе Севастополя и Крыма были установлены посты для проверки всего въезжающего транспорта: водителям и пассажирам мерили температуру и просили заполнить анкеты, где необходимо ответить на вопросы о цели визита в город, месте пребывания и объяснить, почему человек покинул свое место самоизоляции
На 31 марта в Севастополе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Крыму - 16.
Фото: сайт правительства Севастополя
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