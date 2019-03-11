В Севастополе пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов
Севастополь примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино - 2018» с 14 по 17 марта 2019 года. Показы будут проходить в центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.
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Фото: pixabay
Акция проходит с 26 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года, проводится она уже в пятый раз. Целью проекта организаторы называют максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. В рамках «Дня короткометражного кино» проходят некоммерческие и коммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодежным центром Союза кинематографистов России, мастер-классы ведущих отечественных мастеров, круглый стол по развитию дебютного кино, флешмоб «Мой первый короткий метр» и многое другое.
Расписание показов Всероссийской акции «День короткометражного кино»:
14 марта (четверг) в 17:00 – торжественный старт показов и демонстрации фильмов программы «Экранизации» (72 минуты).
15 марта (пятница) в 17:00 – демонстрации фильмов программы «Отцы и дети» (88 минут).
16 марта (суббота) в 10:00 – демонстрации фильмов программы «Детская анимация» (55 минут).
16 марта (суббота) в 14:00 – демонстрации фильмов программы программа Фестивальные хиты «Один против всех» (71 минута).
17 марта (воскресенье) в 14:00 – демонстрации фильмов программы программа «Звезды в коротком метре» (71 минута).
Вход бесплатный. Зарезервировать место в зрительном зале можно по телефону: +7 978 023 81 29.
Для справки: Международный день короткометражного кино празднуется с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и других площадках. В 2014 году акция впервые состоялась в России.
В минувшем году мероприятия «Дня короткометражного кино» прошли в 49 регионах России и 12 странах мира на более чем 200 площадках. В этом году показы программ состоятся более чем в 60 регионах России на 500 площадках и 15 странах мира.
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