В Севастополе пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов

Севастополь примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино - 2018» с 14 по 17 марта 2019 года. Показы будут проходить в центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Акция проходит с 26 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года, проводится она уже в пятый раз. Целью проекта организаторы называют максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. В рамках «Дня короткометражного кино» проходят некоммерческие и коммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодежным центром Союза кинематографистов России, мастер-классы ведущих отечественных мастеров, круглый стол по развитию дебютного кино, флешмоб «Мой первый короткий метр» и многое другое.

Для справки: Международный день короткометражного кино празднуется с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и других площадках. В 2014 году акция впервые состоялась в России.

В минувшем году мероприятия «Дня короткометражного кино» прошли в 49 регионах России и 12 странах мира на более чем 200 площадках. В этом году показы программ состоятся более чем в 60 регионах России на 500 площадках и 15 странах мира.



