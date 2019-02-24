Голливудская звезда боевиков снимется в фильмах об истории Керчи

Звезда голливудских боевиков 90-х годов Дольф Лундгрен принял приглашение российской кинокомпании «Грифон Фильм» сняться в двух фильмах о военной истории Керчи. Об этом сообщают Аргументы недели .

По информации генерального продюсера кинокомпании, актер примет участие в работе над лентами «Аджимушкай» и «Маска» из военной трилогии Александра Беланова «Приговоренные к подвигу».

В настоящий момент звезда Голливуда знакомится со сценариями. По предварительной информации, Лундгрен исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана – главного антагониста в военном блокбастере «Аджимушкай». Представитель кинокомпании отмечает, что актер знаком с историей подвига подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен.