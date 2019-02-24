Голливудская звезда боевиков снимется в фильмах об истории Керчи
Звезда голливудских боевиков 90-х годов Дольф Лундгрен принял приглашение российской кинокомпании «Грифон Фильм» сняться в двух фильмах о военной истории Керчи. Об этом сообщают Аргументы недели.
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Фото: pixabay.com
По информации генерального продюсера кинокомпании, актер примет участие в работе над лентами «Аджимушкай» и «Маска» из военной трилогии Александра Беланова «Приговоренные к подвигу».
В настоящий момент звезда Голливуда знакомится со сценариями. По предварительной информации, Лундгрен исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана – главного антагониста в военном блокбастере «Аджимушкай». Представитель кинокомпании отмечает, что актер знаком с историей подвига подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен.
«Грифон Фильм» оставили еще одну интригу: на главную женскую роль (любимой актрисы Гитлера, кинодивы Ольги Чеховой) к съемкам в военной драме «Маска» планируют привлечь еще одну звезду Голливуда, родившуюся в СССР. Керчане предположили, что это может быть Мила Йовович, которая внешне похожа на Ольгу Чехову.
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