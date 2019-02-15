В Крыму ищут актеров для съемок боевика
Московский продюсерский центр "Синема Продакшн" будет снимать в Крыму мини-сериал. Об этом сообщает 3652.ru.
По информации источника в компании, в апреле-мае этого года съемочная команда будет работать над созданием 4-серийного боевика. Некоторые сцены будут снимать в Симферополе, обо всех локациях пока не сообщают.
Сейчас проходит подбор актеров, в том числе для массовых сцен. Съемки оплачиваются, сообщили в компании.
Всех желающих принять участие в новом проекте "Синема Продакшн" просят отправлять анкеты на почту: kino.krym@mail.ru.
Анкета должна содержать: актуальные, свежие фотографии крупным планом и в полный рост (четкие фото без грима, очков, посторонних лиц), ФИО, возраст, рост, размеры одежды и обуви, город проживания, контактный телефон, ссылка на страницу "ВКонтакте", дополнительные навыки. Для профессиональных актеров обязательна видеовизитка, - отмечают организаторы.
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