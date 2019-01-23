В Севастополе пройдет ночь кино для студентов

В День студента, 25 января в Севастополе в одноименном кинотеатре пройдёт акция "Ночь кино". Об этом сообщили члены объединённого совета обучающихся Татьяна Яворская и Роман Дзюба, пишет «Вести-Севастополь» .

"Ночь кино" в кинотеатре «Севастополь» начнётся в пятницу в 22.00. Студентам севастопольских ВУЗов будут продемонстрированы фильмы "Полицейский с Рублевки", "Аквамен" и "Т-34".

Перед показом будут проведены интерактивные розыгрыши и конкурсы. Победители получат призы и подарки.