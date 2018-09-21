В Севастополе началась неделя итальянского кино

Жители Севастополя на протяжении недели смогут бесплатно посмотреть фильмы итальянских режиссеров. Культурная акция продлится с 21 по 28 сентября.



Показ первого фильма - «Сладкая жизнь» режиссёра Федерико Феллини – прошел в кинотеатре «Москва».



В субботу, 22 сентября в 18:00 в этом же кинотеатре зрители увидят киноленту режиссёра Альберто Латтуады «Собачье сердце» по произведениям Михаила Булгакова.



Также в субботу с 23:00 в кинотеатре «Россия» будет проходить ночь итальянского кино. Здесь один за другим состоятся показы фильмов: «Ночи Кабирии» (реж. Федерико Феллини 1957), «Боже мой, как я низко пала» (реж. Луиджи Коменчини) и «Кроваво-красное» (реж. Дарио Ардженто).



В последующие дни культурная акция будет проходить в малом зале кинотеатра «Москва», начало всех сеансов в 18:00:



23 сентября — «Фантоцци» (сценарий и главная роль — Паоло Вилладжо);

24 сентября — «Операция «Святой Януарий» (Дино Ризи);

25 сентября — «Фотоувеличение» (Микеланджело Антониони);

26 сентября — «Мы так любили друг друга» (Этторе Скола);

27 сентября — «Развод по-итальянски» (Пьетро Джерми);

28 сентября — «Вчера, сегодня, завтра» (Витторио Де Сика).